Cagliari welcome Roma to the Sardegna Arena in the hope of exiting the relegation zone with victory, while the Giallorossi will be looking to leapforg city rivals Lazio in third place.

Cagliari: Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannis; Deiola, Barella, Padoin, Ionita; Farias, Pavoletti.

Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko