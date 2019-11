Mancini’s latest Italy squad includes three new faces

Riccardo Orsolini, Gaetano Castrovilli and Andrea Cistana have all been named to the Italy squad for Euro 2020 qualifiers against Bosnia-Herzegovina and Armenia.

The Azzurri have already booked their place at Euro 2020, and it appears Roberto Mancini has used to opportunity to test out the trio after impressing for Bologna, Fiorentina and Brescia respectively this campaign.

Udinese midfielder Rolando Mandragora and Sassuolo forward Domenico Berardi have earned recalls, while Chelsea’s Emerson Palmieri returns after recovering from an injury.

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)

Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Nicolò Zaniolo (Roma)

Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna)