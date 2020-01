Inter v Cagliari: Official Line-Ups

Inter welcome Cagliari to the Stadio Giuseppe Meazza on Sunday afternoon as they look to keep up pace with Serie A leaders Juventus.

The last time Inter and Cagliari drew a Serie A fixture was back in February 2014.

Inter have never kept three consecutive home clean sheets against Cagliari in Serie A.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella; Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku;

Cagliari (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro;