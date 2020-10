Every Serie A transfer in the 2020 summer window

The 2020/21 transfer window slammed shut on Monday evening with plenty of last minute deals.

Here at Forza Italian Football, we have put together a list of all the transfers involving Italian clubs.

Ins: Miranchuk (Lokomotiv Moscow), Romero (Genoa), Piccini (Valencia), Mojica (Girona), Depaoli (Sampdoria).

Returns: Pessina (Verona), Reca (Spal), Carnesecchi (Trapani), Radunovic (Verona), Lammers (PSV).

Outs: Tameze (Verona), Castagne (Leicester), Czyborra (Genoa), Delprato (Reggina), Piccoli (Spezia), Reca (Crotone).

Ins: Glik (Monaco), Ionita (Cagliari), Foulon (Waasland-Beveren), Lapadula (Lecce), Caprari (Parma), Dabo (Fiorentina), Iago Falque (Torino)

Returns: Armenteros (Crotone).

Outs: Coda (free), Gyamfi (Reggiana), Antei (Pescara), Vokic (Pescara), Kragl (Benevento).

Ins: Vignato (Chievo), De Silvestri (Torino), Hickey (Heart of Midlothian)

Returns: Calabresi (Amiens), Paz (Lecce), Kinglsey (Cremonese).

Outs: Krejci (Sparta Prague), Bani (Genoa).

Ins: Zappa (Pescara), Marin (Ajax), Sottil (Fiorentina), Tripaldelli (d, Sassuolo), Tramoni (Ajaccio), Luvumbo (Primeiro de Agosto), Godin (Inter), Ounas (Napoli).

Returns: Pinna (Empoli), Vicario (Perugia), Despodov (Sturm Graz), Farias (Lecce), Deiola (Lecce), Bradaric (Celta).

Outs: Ionita (Benevento), Pellegrini (Genoa), Mattiello (Spezia), Nainggolan (Inter), Cigarini (free), Farias (Spezia), Deiola (Spezia), Despodov (Ludogorets).

Ins: Vulic (Red Star), Magallan (Ajax), Cigarini (Cagliari), Eduardo Henrique (Sporting CP), Riviere (Cosenza), Dragus (Standard Liege), Magallan (Ajax), Rispoli (Lecce), Rojas (Universidad de Chile), Pedro Pereira (Benfica), Reca (Atalanta), Petriccione (Lecce), Djijdi (Torino), Luperto (Napoli), SIligardi (Parma).

Returns: Crespi (Gozzano), Viscovo (Fano), Garattoni (Imolese), Petris (Bisceglie), Giannotti (Rende), Romero (Partizani), Borello (Cesena), Nanni (Monopoli).

Outs: Maxi Lopez (Sambenedettese), Barberis (Monza), Jankovic (Spal), Armenteros (Benevento), Gerbo (Ascoli), Curado (Genoa), Bellodi (free), Gigliotti (Chievo).

Ins: Amrabat (Verona), Bonaventura (Milan), Borja Valero (Inter), Martinez Quarta (River Plate), Barreca (Genoa), Callejon (free).

Returns: Biraghi (Inter), Boateng (Besiktas), Eysseric (Verona), Illanes (Avellino), Cristoforo (Eibar), Ranieri (Ascoli), Saponara (Lecce), Gori (Arezzo).

Outs: Badelj (Genoa), Dalbert (Rennes), Ghezzal (Leicester), Sottil (Cagliari), Zekhnini (Lausanne), Benassi (Verona), Agudelo (Spezia), Boateng (Monza), Chiesa (Juventus), Ceccherini (Verona).

Ins: Czyborra (Atalanta), Zajc (Fenerbahce), Badelj (Fiorentina), Melegoni (Pescara), Asoro (Swansea), Zappacosta (Roma), Pjaca (Anderlecht), Males (Lucerna), Pellegrini (Cagliari), Shomurodov (Rostov), Scamacca (Ascoli), Paleari (Cittadella), Bani (Bologna).

Returns: Calo (Juve Stabia), Curado (Crotone), Parigini (Cremonese).

Outs: Romero (Atalanta), Ichazo (Danubio), Barreca (Monaco), Sanabria (Betis), Soumaoro (Lille), Omeonga (Pescara), Favilli (Verona), Pinamonti (Inter), Jagiello (Brescia).

Ins: Hakimi (Real Madrid), Kolarov (Roma), Pinamonti (Genoa), Vidal (Barcelona), Darmian (Parma).

Returns: Perisic (Bayern Munich), Nainggolan (Cagliari), Joao Mario (Lokomotiv Moscow), Radu (Parma).

Outs: Biraghi (Fiorentina), Borja Valero (Fiorentina), Moses (Chelsea), Berni (free), Agoume (Spezia), Godin (d, Cagliari), Esposito (Spal), Candreva (Sampdoria), Longo (Vicenza)

Ins: Kulusevski (Parma), Arthur (Barcelona), McKennie (Schalke), Morata (Atletico Madrid), Chiesa (Fiorentina).

Outs: Pjanic (Barcelona), Matuidi (Inter Miami), Muratore (Reggiana), Olivieri (Empoli), Del Favero (Pescara), Higuain (Inter Miami), Rugani (Rennes), Douglas Costa (Bayer Munich), De Sciglio (Lyon).

Ins: Escalante (Eibar), Akpa-Akpro (Salernitana), Reina (Aston Villa), Muriqi (Fenerbahce), Akpa Akpro (Salernitana), Gabriel Pereira (Monaco), Fares (Spal), Andreas Pereira (Manchester United), Hoedt (Southampton).

Returns: Durmisi (Nice), Kiyine (Salernitana), Dziczek (Salernitana), Di Gennaro (Juve Stabia), Palombi (Cremonese), Rossi (Juve Stabia), Maistro (Salernitana), Adamonis (Sicula Leonzio), Gondo (Salernitana).

Outs: Kishna (free), Jony (Osasuna), Lukaku (Antwerp).

Ins: Kalulu (Lyon), Brahim Diaz (Real Madrid), Tonali (Brescia), Tatarusanu (Lyon), Hauge (Bodo/Glimt).

Returns: Halilovic (Heerenveen)

Outs: Begovic (Bournemouth), Biglia (free), Bonaventura (Fiorentina), Pobega (Spezia), Paqueta (Lyon).

Ins: Osimhen (Lille), Rrahmani (Verona), Petagna (Spal), Bakayoko (Chelsea).

Returns: Ounas (Nice), Ciciretti (Empoli), Bifulco (Juve Stabia).

Outs: Callejon (free), Allan (Everton), Younes (Eintracht Frankfurt), Luperto (Crotone), Ounas (Cagliari).

Ins: Valenti (Lanus), Sohm (Zurich), Mihaila (Universitatea Craiova), Cyprien (Nice), Nicolussi Caviglia (Perugia), Osorio (Porto).

Outs: Kulusevski (Juventus), Radu (Inter), Barilla (Monza), Caprari (Benevento), Darmian (Inter), Dermaku (Lecce), Siligardi (Crotone).

Ins: Pedro (Chelsea), Kumbulla (Verona), Borja Mayoral (Real Madrid), Smalling (Manchester United).

Returns: Karsdorp (Feyenoord).

Outs: Kalinic (Atletico Madrid), Zappacosta (Genoa), Bianda (Zulte Waregen), Fuzato (Gil Vicente), Cetin (Verona), Kolarov (Inter), Riccardi (Pescara), Kluivert (RB Leipzig), Perotti (Fenerbahce).

Ins: Damsgaard (Nordsjaelland), Candreva (Inter), Keita (Monaco), Adrien Silva (Leicester), Letica (Brugge).

Returns: Verre (Verona).

Outs: Seculin (Chievo), Bertolacci (free), Maroni (Boca Juniors), Barreto (NEC Nijmegen), Linetty (Torino), Murru (Torino), Chabot (Spezia), Stijepovic (Alessandria), Capezzi (Salernitana), Depaoli (Atalanta), Vieira (Verona), Bonazzoli (Torino).

Ins: Ayhan (Fortuna Dusseldorf), Schiappacasse (Atletico Madrid), Maxime Lopez (Marseille).

Returns: Sala (Entella), Sernicola (Entella), Ricci (Spezia), Pierini (Cosenza), Broh (Cosenza).

Outs: Dell’Orco (Spezia), Tripaldelli (Cagliari).

Ins: Boloca (Fossano), Sala (Spal), Dell’Orco (Sassuolo), Zoet (Utrecht), Agudelo (Fiorentina), Rafael (free), Estevez (Estudiantes), Piccoli (Atalanta), Mattiello (Cagliari), Farias (Cagliari), Deiola (Cagliari), Pobega (Milan), Agoume (Inter), Chabot (Sampdoria), Verde (AEK), Provedel (Empoli).

Outs: Scuffet (Udinese), F. Ricci (Sassuolo), Vitale (Verona), Di Gaudio (Verona), Ragusa (Verona), Nzola (Trapani), Gudjohnsen (Odense).

Ins: Rodriguez (PSV Eindhoven), Linetty (Sampdoria), Vojvoda (Standard Liege), Murru (Sampdoria), Bonazzoli (Sampdoria), Gojak (Dinamo Zagreb).

Returns: Segre (Chievo).

Outs: De Silvestri (Bologna), Aina (Fulham), Kone (Cosenza, Damascan (Waalwijk), De Luca (Chievo), Rauti (Palermo), Iago Falque (Benevento), Berenguer (Athletic Club), Djidji (Crotone).

Ins: Ouwejan (AZ Alkmaar), Forestieri (Sheffield Wednesday), Molina (Boca Juniors), Arslan (Fenerbahce), Bonifazi (Spal), Pereyra (Watford), Pussetto (Watford), Deloufeu (Watford), Makengo (Nice).

Returns: Scuffet (Spezia), Opoku (Amiens), Perica (Mouscron), Coulibaly (Trapani).

Outs: Fofana (Lens), Sema (Watford), Troost-Ekong (Watford), Teodorczyk (Charleroi).

Ins: Cetin (Roma), Pandur (Rijeka), Magnani (Brescia), Tameze (Atalanta), Ilic (Manchester City), Ruegg (Zurich), Benassi (Fiorentina), Barak (Lecce), Favilli (Genoa), Vieira (Sampdoria), Amione (Belgrano), Vano (Carpi), Ceccherini (Fiorentina), Kalinic (Atletico Madrid).

Returns: Vitale (Spezia), Di Gaudio (Spezia), Ragusa (Spezia), Casale (Venezia), Crescenzi (Cremonese), Almici (Pordenone), Calvano (Juve Stabia), Cisse (Juve Stabia).

Outs: Amrabat (Fiorentina), Rrahmani (Napoli), Pessina (Atalanta), Verre (Sampdoria), Pazzini (free), Adjapong (Lecce), Eysseric (Fiorentina), Radunovic (Atalanta), Henderson (Lecce), Kumbulla (Roma), Bocchetti (Pescara), Stepinski (Lecce).