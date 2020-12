Atalanta will be hoping to add three more points in the Champions League as they welcome Midtjylland to Bergamo, having beaten Liverpool at Anfield last time out.

The Nerazzurri are level on seven points with Ajax, with the Dutch side travelling to Merseyside this evening.

Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Papu Gomez; Muriel, Zapata.

Midtjylland: Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer, Anderson, Onyeka, Mabil; Kaba.